Moretto: "Nicolussi Caviglia verso il Bologna. Ma ecco come potrebbe avvicinarsi alla Fiorentina. Adli e Calabria..."

L'esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato anche del mercato della Fiorentina nel canale You Tube di Fabrizio Romano.

L'operazione Nicolussi Caviglia

“Nicolussi Caviglia è tra il Bologna e la Fiorentina, con il nome che potrebbe scaldarsi per i viola nel caso esca Mandragora, che però adesso non ha più l'interesse del Betis Siviglia. Al momento il giocatoreè in uscita, ma è più vicino al Bologna”.

Le altre trattative

“Capitolo Adli: vi avevamo detto che era vicino al Sassuolo, ma il giocatore non è ancora convinto della destinazione. Calabria invece sarà domani in Grecia per firmare con il Panathinaikos”.