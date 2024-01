Il Napoli fugge in ritiro in vista (anche) della Supercoppa Italiana. Nessuna novità sulla panchina

Come riporta Sky Sport, non c'è stato ancora un annuncio ufficiale, ma le indiscrezioni raccontano di un Napoli che presto andrà in ritiro per affrontare compatto uno dei momenti più difficili dell'era De Laurentiis. Ieri infatti la sconfitta pesante per 3-0 contro il Torino e un distacco dalla vetta per i Campioni d'Italia in carica che ora dista ben 10 punti.

Tutti insieme derby con la Salernitana (13 gennaio), per poi, il giorno dopo partire per l'Arabia Saudita, dove disputerà la Supercoppa con la prima semifinale contro la Fiorentina. Per quanto riguarda la posizione di Mazzarri, invece, nessuna novità: resterà in panchina.