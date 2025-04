Durante il suo intervento a Lady Radio, l’ex difensore viola Roberto Galbiati ha parlato di vari argomenti dell’attualità di casa Fiorentina, dalla prossima gara viola ad alcuni singoli della rosa gigliata.

‘L’obiettivo viola deve essere l'Europa League, poi…'

“La Fiorentina attuale gioca in modo diverso rispetto alle 8 vittorie di fila e non ha un calciatore chiave come Bove. Palladino ha trovato la collocazione agli arrivi di gennaio, calciatori comprati in funzione del modulo ora schierato. Pongracic sta facendo vedere quello che tutti speravamo dopo il suo arrivo. È una Fiorentina differente, che sfrutta anche le difficoltà delle avversarie, come fatto con Juventus e Atalanta, per ragioni diverse. I bergamaschi credono stiano patendo l’ufficializzazione del futuro addio di Gasperini, non riescono più a vincere in casa. La Fiorentina è cresciuta e i risultati si vedono, ora nella volata finale ci si gioca tutto. L’ingresso in Europa, difficile la Champions, più semplice l’Europa League almeno, sarebbe un grande vantaggio per il mercato estivo successivo”.

“L’approccio viola nel secondo tempo è stato migliore dei tempi recenti sia contro Juventus che con Atalanta. Ieri sera ho visto un Milan un po’ più convinto e con le idee più chiare. Le individualità rossonere sono superiori, senza nulla togliere alla Fiorentina. Il Milan per mentalità non può rimanere fuori dall’Europa e certo la Coppa Italia potrebbe essere la strada più vicina. La squadra di Conceicao non ha un pessimo calendario, non è assolutamente tagliata fuori dalle coppe".

‘Non è corretto paragonare Comuzzo a Vierchowod, perchè’

“Comuzzo ha un grande avvenire ma non è corretto paragonarlo a Vierchowod, hanno anche caratteristiche diverse. Pablo Marì l’ha voluto Palladino giocando a 3. Non dimentichiamo che Comuzzo è giovane e gioca molto meglio a 4 che a 3 in difesa. Ha tutto il tempo per migliorare e penso che lo vedremo anche nel trio difensivo viola”.