Si parla di Fiorentina su La Gazzetta dello Sport, a pagina 21, in taglio alto: “Rivoluzione per due” e "Nuova Fiorentina, garanzia Beltran. Obiettivo Sissoko. Le idee di Gilardino", in sommario: “L'argentino e Mandragora saranno i punti fermi. Il mediano dello Strasburgo si svincolerà a giugno”. A pagina 23: “Antognoni: ‘Quando rifiutai la Juve e i soldi. Firenze mi ama anche per quel no’”.