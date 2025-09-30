Arrivabene: "Vlahovic ha pagato il fatto che la Fiorentina giocava per lui. Rimpianti? Vedere Fagioli con un'altra maglia"

Il regista del passaggio di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus è stato l'ex amministratore delegato bianconero (e team principal della Ferrari), Maurizio Arrivabene.

“Mai pentito di Vlahovic”

Intervistato da Tuttosport, su quell'operazione ha detto: “Non mi sono mai pentito. L’abbiamo preso (Vlahovic ndr) in un momento in cui aveva segnato una valanga di gol. Non può essere scarso, non è scarso. Davvero! E i gol li ha sempre fatti. Forse ha pagato il fatto che la Fiorentina giocava per lui e la Juventus non ha mai potuto giocare per lui. Forse adesso se n’è accorto e ha cambiato un po’, mi sembra che giochi più sereno, più leggero”.

“Vedere Fagioli con un'altra maglia…”

E poi: “Rimpianti? Vedere con un’altra maglia molti dei nostri gioiellini della Next Gen. Soulé, per esempio, che sta facendo benissimo a Roma, che peccato non averlo tenuto. E anche Fagioli”.