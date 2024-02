Di Francesco ritrova un ex viola in vista della partita contro la Fiorentina, ma i giocatori del Frosinone in dubbio sono tanti

Il Frosinone, prossimo avversario della Fiorentina in campionato con la gara in programma domenica, è tornato ad allenarsi alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino questo pomeriggio.

Mister Di Francesco ritrova l'ex viola Baez in gruppo, mentre continuano il lavoro differenziato per Cuni, Bonifazi e Zortea. Lavoro personalizzato invece per Ghedjemis, Lusuardi e Oyono. Saranno da monitorare le loro condizioni in vista della partita al Franchi.