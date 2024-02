Una multa salata e una squalifica pesante: il giudice sportivo rende ancora più amara la trasferta leccese della Fiorentina

Da poco comunicate le decisioni del giudice sportivo in merito alla 23esima giornata di Serie A, che ha visto in campo la Fiorentina contro il Lecce al Via del Mare.

Una multa salata e non solo

Oltre a una sanzione pecuniaria da 8mila euro per il lancio di alcuni petardi da parte dei tifosi viola durante il match, è arrivata anche la conferma della squalifica per Luca Ranieri, ammonito contro i pugliesi e giunto alla decima ammonizione (era in diffida).

Ecco il comunicato

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sosteni tori, nel corso della gara, lanciato un petardo e alcuni fumogeni nel recinto di giuoco e sette fumogeni sul terreno di giuoco; sanzione atte nuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA: RANIERI Luca (Fiorentina): per comportamento scorretto nei con fronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).