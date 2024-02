Problemi ancora sugli esterni. Arthur e una situazione dedicata da gestire. Si va verso il cambio di modulo?

Provare a dire adesso con quale formazione la Fiorentina giocherà la prossima partita contro il Frosinone è un esercizio pressoché impossibile.

Le certezze

Partiamo però da alcune certezze sulla squadra: Ranieri non ci sarà perché squalificato, mentre Ikone ritornerà dopo il turno di stop per motivi disciplinari.

Problemi sugli esterni

Sussistono ancora problemi sugli esterni perché sia Gonzalez che Sottil sono ancora in ritardo di condizione e lo hanno fatto vedere palesemente nel corso dell'ultima trasferta.

Situazione da gestire

Da valutare certamente ci sono le condizioni di Arthur che non è partito per il Salento, la sua è una situazione delicata che deve essere gestita al meglio, anche perché parliamo di un giocatore fondamentale per le dinamiche della squadra.

Cambio di modulo?

Potrebbe esserci un cambio di modulo? Possibile, assolutamente da non escludere, anche perché fortunatamente Italiano ha un'intera settimana per poter eventualmente provare questa variante.