La nuova B2 della Fiorentina: Più di una tentazione per Italiano

Una nuova “B2” per la Fiorentina. In passato abbiamo visto all'opera la coppia, fortissima, composta da Roberto Baggio e Stefano Borgonovo. Contro il Frosinone invece in campo potrebbero scendere Lucas Beltran e Andrea Belotti.

Niente paragoni con il passato, ci mancherebbe, solo una coincidenza, l'iniziale del cognome che è la stessa.

Più che una tentazione

Beltran e Belotti hanno giocato assieme qualche minuto a Lecce, ma al Franchi contro i ciociari potrebbero far coppia dall'inizio. E' più che una semplice tentazione questa per Italiano che ha anche una settimana intera di tempo (fatto più unico che raro in questa stagione) per poterci lavorare su.

La condizione degli esterni

Molto dipenderà anche dalla condizione effettiva degli esterni offensivi: Gonzalez e Sottil hanno ancora autonomia limitata, Ikone sta vivendo una stagione molto negativa e Kouame è in Coppa d'Africa.