A TMW Radio, il giornalista di Sky Luca Marchetti ha effettuato un'ampia panoramica sul calciomercato, raccontando di vicende che intrecciano da vicino le sorti di Fiorentina, Atalanta e Juventus.

‘Atalanta e Juventus su Gonzalez, non cambia la strategia bergamasca senza Scamacca’

"L'infortunio di Scamacca oggi non cambia strategia per l'Atalanta. Nico Gonzalez rimane un obiettivo, c'è la concorrenza della Juve che vuole fare un'operazione con scambi ma per ora la Viola non lo vuole. L'Atalanta di sicuro cercercà sul mercato qualcosa, perché non ha il 9. In questi giorni usciranno fuori tante opzioni. Credo che sarà inevitabile prendere qualcuno lì. Il mercato dei 9 infiammerà gli ultimi 15 giorni di mercato. Ad esempio Milik è adatto a questa Juve ma se si trova una possibilità può andare via, così come Abraham, Arnautovic. Le alternative quindi ci sono. Magari l'Atalanta oggi ragiona e poi vedrà più avanti".

‘Alternative a Gonzalez? Da Sancho a Galeno. La Juventus ha tanti giocatori in scadenza…’

"Ci sono almeno 4 giocatori che mancano alla Juventus. Oggi Nico Gonzalez c'è, poi metto Sancho, Conceicao, Galeno. Con Nico o c'è uno scambio o un'uscita veloce per poi provare ad averlo. Chiesa? Credo ci siano tanti ‘Chiesa’ alla Juve. Alcuni sono in scadenza come lui, vedi McKennie. Dispiace che si arrivi al muro contro muro, legittimo che la Juve però faccia delle scelte ma anche che i giocatori trovino la scelta migliore per loro. Se non dovesse incastrarsi la cessione di questi calciatori, non li si utilizza più? La vedo difficile, soprattutto per Chiesa, che in quella zona ti serve e poi è nazionale italiano. Se Chiesa rimane non può restare fuori dalla squadra. La Juventus ha tante competizioni e poi ripeto, è un nazionale. C'è in corso una rivoluzione tecnica ma non si può fare tutta in una sessione di mercato. Se cambia oggi tutti quelli che vuole cambiare fa un miracolo".