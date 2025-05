Marcenaro fa infuriare l'Udinese: Un'espulsione che spiana la strada alla Fiorentina. Su Kean invece...

Una partita confusa e con qualche errore quella dell'arbitro Matteo Marcenaro, che non gestisce al meglio il match e fa infuriare la dirigenze dell'Udinese.

Un gol da annullare

Già al primo minuto è chiamato a prendere una decisione importante, annullando il gol di Moise Kean. L'attaccante viola parte con una gamba oltre la linea di metà campo e perciò finisce, essendo al di là anche della difesa, in fuorigioco. Decisione giusta e risultato che rimane invariato.

L'episodio chiave

Sempre nel primo tempo, al 39' minuto, avviene un altro episodio fondamentale per la partita: Il difensore sloveno Bijol entra duro in scivolata su Pablo Marì, Marcenaro è proprio accanto all'azione e sventola il secondo cartellino giallo per il giocatore bianconero. Peccato che l'intervento, per quanto duro, fosse chiaramente sul pallone. Un errore che ha condizionato la partita e causato le polemiche udinesi a fine match.