A reti bianche al Maradona: serve ancora Milinkovic-Savic per salvare il Napoli. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Prosegue la decima giornata di Serie A con l'incontro delle 18: al Diego Armando Maradona finisce 0-0 tra Napoli e Como.

La cronaca della partita

Partita costellata dagli infortuni: solo nel primo tempo si fermano, in ordine, Kempf per i lariani, poi Gilmour e Spinazzola per il Napoli. Per quanto riguarda il gioco, invece, il ritmo è quello previsto, con grande intensità da parte di entrambe le squadre. Tuttavia, parte meglio il Como che ha l'occasione d'oro al 23simo: Milinkovic-Savic stende Morata in uscita, è rigore. Dal dischetto i protagonisti sono i soliti, e l'epilogo anche: il portierone serbo ipnotizza lo spagnolo e para il secondo rigore consecutivo, dopo quello della scorsa giornata. L'inerzia inizia a cambiare in quanto il Como non può reggere il ritmo, e il Napoli impegna Butez in un paio di riprese: occasione ghiotta su un pasticcio della difesa lariana, ma McTominay da fuori non trova lo specchio. Napoli in crescita, ci riprova anche Politano, ma Butez si oppone sul primo palo. Finirà così, con un pareggio a reti bianche.

Come cambia la classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 22, Roma 21, Milan 18, Inter 18, Como 17, Juventus 15, Bologna 15, Udinese 15, Cremonese 14, Atalanta 13, Sassuolo 13, Torino 12, Lazio 12, Cagliari 9, Parma 7, Lecce 6, Verona 5, Pisa 5, Fiorentina 4, Genoa 3.