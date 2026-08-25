Scelte di Grosso di difficile interpretazione. Quando sale il ritmo Fagioli scompare, perché non Oulai? Niente da salvare

Una differenza abissale tra le due squadre. Roma più forte atleticamente, più reattiva, più organizzata con individualità tecniche sopraffine. Fiorentina imballata, imbambolata, pasticciona.

Giudizi sulla partita

Malen la prima. In mostra tutti i difetti dello scorso anno, pur con molti interpreti cambiati. Di difficile interpretazione le scelte di Grosso. Perché Joao Mario fuori posizione e non Valdepenas? Perché Fagioli che quando sale il ritmo scompare e non Oulai? Perché Kean in panchina? Ragion di Stato, ovvero di mercato? Ok, ma allora perché in campo sul 3 a 0? C’è qualcosa da salvare della prestazione della Fiorentina? Ci penso e ci ripenso ma la risposta è no.

Le pagelle…

Evito le pagelle a una prima di campionato così disastrosa. Il migliore dei viola prenderebbe 4. Oggi faciamo passo.

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