Niente fulmine a ciel sereno ma nessuno se l'aspettava: e per Comuzzo l'Italia chiamò

E' letteralmente immerso in un vortice che viaggia velocissimo Pietro Comuzzo, passato da aggregato d'emergenza dalla Primavera alla prima squadra (già lo scorso anno) a titolare inamovibile e ora addirittura nel gruppo della Nazionale di Spalletti. Un'evoluzione prodigiosa quella del classe 2005, friulano a Firenze dal 2019. Un premio del ct per l'avvio di stagione con la Fiorentina, non proprio un fulmine a ciel sereno considerata la crescita di attenzioni su di lui e le prestazioni messe in campo. Però neanche una notizia propriamente attesa, come sottolinea La Nazione: arrivata ieri all'improvviso.