Facciamo finta di non averlo mai visto Marin Pongracic, perché il poco ammirato finora, tra errori, ritardo di condizione e problemi fisici sarebbe da mani nei capelli. Ancora una sosta e potrà iniziare finalmente anche la stagione del difensore croato, investimento forte per la difesa in estate. Secondo La Gazzetta dello Sport, dopo la sosta l'ex Lecce sarà pronto per giocare e stavolta per farlo nella più congeniale difesa a quattro.

A farne ulteriormente le spese sarà Moreno, arrivato perché esperto di difesa a tre ma non proprio promosso dagli spezzoni in Conference. La Fiorentina d'altra parte non può rinnegare un investimento da 15 milioni e deve inserire nel motore Pongracic.