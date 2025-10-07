L'intermediario di mercato e appassionato di Fiorentina Bernardo Brovarone ha parlato a Radio Bruno della squadra viola, in netta difficoltà dopo la sconfitta contro la Roma.

Le parole di Brovarone

“Non me la sento di sparare sulla Croce Rossa. Per me questa, per valori, è una buonissima squadra. Penso che ci sia una mescola di giovani e italiani interessante. Si andrà poco sotto i 200 milioni. Qui ci sono giocatori di calcio. Il risultato però è nullo. Un Fiorentina-Roma di questo spessore non l'ho mai visto, verso il basso".

Sui singoli

“Kean non mi ha mai preoccupato, perché non è mai stato amorfo. C'è una mancanza di sintonia tra le idee del giocatore e il recepirle da parte della squadra. Segnali positivi? Non so dove sono stati visti. La sfortuna rimane un attenuante. I volti dei giocatori mi sorprendono. Mi piacerebbe sapere dove è il problema".

Su Pradè

“La contestazione di Pradè è ingiusta. Datevi pace. Non difendo nessuno, lo strozzerei per tutti quelli che non mi ha preso. Lui ha costruito una squadra intelligente con giocatori bravi. Ne è scaturito un teatrino insopportabile con la storia degli agenti. Questi procuratori sono molto forti. Vorrei capire cosa ha fatto male. L'idea che c'è a Firenze di lui è sbagliata. Pensare che lui faccia i suoi interessi è folle e ingiusta. Si cerca sempre un colpevole. L'anno scorso il problema era il vice Kean quest'anno è Pradè. Si vive nell'attesa che qualcuno sbagli. Fossi in Commisso interverrei pubblicamente. Siamo in un silenzio assordante".