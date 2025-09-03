L'ex calciatore e allenatore delle giovanili della Fiorentina Claudio Piccinetti ha commentato così a Lady Radio il mercato viola: “La valutazione definitiva non si può fare adesso, perché come sempre sarà il campo a parlare. Saranno i risultati a dirci se la società ha operato bene oppure no. Le prime due partite di campionato sono andate maluccio, ma sarebbe assurdo emettere sentenze adesso. Tutte le squadre hanno stentato, la quadra giusta andrà trovata dopo la sosta”.

“Pioli non ha ancora chiara la formazione”

Sull'attacco: “E' troppo presto per dire chi sono i titolari. Di certo non si poteva pensare che Dzeko giocasse sempre come succedeva nelle amichevoli estive. Sono convinto che Pioli non abbia ancora in testa la formazione migliore, e sfido chiunque a immaginare quale sia. Detto questo, bisogna fare in fretta a capirlo, assegnare ai giocatori i ruoli giusti e trovare anche il giusto modulo. Secondo me non è da escludere a priori il ritorno alla difesa a quattro”.