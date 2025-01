In prima pagina sul QS de La Nazione si legge il titolo: “Rebus mercato, le trattative per gli esterni sono in salita. Man il preferito, idea Ngonge”. E a pagina 2: “Per Man l'ultima intesa è difficile. L'opzione Ngonge per il piano C” e a destra: “Fortini a Firenze, ma per curarsi. Il futuro aspetta”.

A pagina 3: “Palladino lancia la riscossa, lo spogliatoio è compatto. Tutti insieme per risorgere”.