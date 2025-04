Questa volta la stangata la prende un'avversaria della Fiorentina: 36mila euro di multa al Celje dalla UEFA, ecco perché

Questo pomeriggio la UEFA ha reso nota la decisione sulla multa comminata al Celje per il comportamento dei propri tifosi durante la gara contro la Fiorentina in terra slovena. Come si legge nel comunicato, l'organizzazione europea ha multato la società per lancio di oggetti e accensione di fuochi d'artificio.

Si legge: “Decisione di multare l'NK Celje di 15.000 euro e di ordinare la chiusura parziale dello stadio dell'NK Celje di 3.000 posti durante la prossima (1) partita di competizione UEFA che il club giocherà come club ospitante, per lancio di oggetti. Tale chiusura parziale dello stadio è sospesa durante un periodo di prova di due (2) anni, a partire dalla data della presente decisione. Multa di 21.250 euro per l'accensione di fuochi d'artificio”.

Il club sloveno, però, dovrà aspettarsi altre sanzioni, visto che il lancio di materiale pirotecnico verso il terreno di gioco si è verificato anche al ritorno al Franchi.