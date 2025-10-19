Devastante successo per la Fiorentina Under 17. Annichilito il Lecce al Viola Park
Tripudio per la Fiorentina Under 17 in campo questa mattina alle 11:30 al Centro Sportivo “Viola Park” di Bagno a Ripoli per la 7ª giornata di andata del Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B contro il Lecce.
Vola l'Under 17 Viola
Un 5-0 secco che non ha lasciato speranze agli avversari. Fra i marcatori si registrano Tosti, Faye, Giannoni, Chiti e Clarizia. Un bel andare insomma per il gruppo di Stefano Guberti, tecnico dei baby viola.
E la vetta si fa vicina
Ora in classifica la Fiorentina vede la vetta, con 13 punti racimolati in 6 giornate. Soltanto Palermo (14) e Roma (15) hanno saputo far di meglio. A pari punti l'Empoli, mentre la Lazio rincorre a 10 con una gara ancora da giocare.
