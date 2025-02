Il viola Croci mette il suo sigillo anche nel secondo impegno dell'Italia Under 15. L'attaccante della Fiorentina brilla anche in Nazionale

L'Italia Under 15 del tecnico Enrico Battisti ha pareggiato 3-3 nella seconda amichevole contro la Polonia, dopo il 5-2 del primo recente confronto due giorni fa. Tra le fila azzurre si è messo in mostra ancora una volta Federico Croci, classe 2010 di grande avvenire che gioca nell'Under 15 della Fiorentina, che sta rendendosi protagonista di una stagione eccezionale in viola.

Altro gol per il viola Croci

Dopo i due gol segnati nel 5-2, Croci ha realizzato un'altra rete nel 3-3 coi pari età polacchi, sotto gli occhi del responsabile del settore giovanile gigliato Valentino Angeloni. Croci non è però l'unico elemento della Fiorentina tra le fila azzurre: nell'Italia hanno trovato spazio anche altri due giocatori gigliati, Castagnoli e Bernamonte.