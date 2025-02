Continua a volare la Nazionale Under 15 del tecnico Enrico Battisti che, vincendo con un netto 5-2 sulla Polonia nella prima delle due amichevoli in programma al Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa 'Giulio Onesti' di Roma, ha centrato la terza vittoria consecutiva in altrettanti incontri nel 2025, dopo i successi contro la Slovenia a gennaio (1-0 e 2-0).

Protagonista dell'incontro Federico Croci, attaccante della Fiorentina subentrato a Salvai al 18esimo della ripresa e autore di una doppietta. Sue le firme del momentaneo 4-1 e 5-1 azzurri. Italia a segno anche con Guaglianone della Roma, Maximilian Donner del Borussia Mönchengladbach e Salvai della Juventus. In campo da titolare il centrocampista della Fiorentina Filippo Castagnoli.