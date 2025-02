FOTO - Guardate un po' chi c'è a Firenze... Un super ex obiettivo di mercato della Fiorentina fa visita al connazionale Beltran

A postare la foto sui social è stata la compagna di Lucas Beltran Guillermina. L'attaccante viola insieme alla sua fidanzata, infatti, era oggi in visita in centro a Firenze con due ospiti speciali: Julian Alvarez e la sua compagna Maria Emilia.

L'attaccante dell'Atletico Madrid è molto legato al numero 9 viola per il passato comune al River Plate e oggi hanno visitato insieme le bellezze della città fiorentina. In passato la società viola lo aveva monitorato sul mercato prima che il City arrivasse su di lui strappandolo alla concorrenza. Questa la foto in questione: