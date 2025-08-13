La Nazione: Beltran pronto a salutare e rispunta l'idea Calabria

Due le pagine sulla Fiorentina presenti all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.

Pagina 4

In primo piano c'è: “Le sorprese della difesa Viola green, il fattore K Kouadio-Kospo inattesi Le armi in più per Pioli”. Sottotitolo: “Il ritiro dei bay e la strada segnata da Kayo e Comuzzo”.

Pagina 5

Sul mercato: “Le trattative sul tavolo Beltran pronto a salutare. Lo Zenit offre 10 milioni E rispunta l'idea Calabria”. Sottotitolo: “L'ex rossonero è svincolato. Per l'attacco restano i nomi di Siwe, Ioannidis e Daku”. Di spalla: “Sedute rirprese al Viola Park Domani c'è la Japan University".