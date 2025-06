Il giornalista del Corriere Fiorentino Leonardo Bardazzi ha avuto modo di commentare durante il Pentasport di Radio Bruno i profili in orbita mercato della Fiorentina. Questo un estratto delle sue dichiarazioni.

“Sebastiano Esposito è certamente un ottimo profilo, ma non può essere il sostituto di Kean, non scherziamo: visto che il Manchester United vuole dare via Hojlund, perché non puntare su lui? Il giovane più forte che mi viene in mente in quel ruolo invece è Pio Esposito, ma anche lui non può certo sostituire uno come Kean che fa reparto da solo. Mi auguro rimanga Kean ovviamente, come De Gea e Gudmundsson, che non pensavo si potesse riscattare con lo sconto, dovendo poi rinunciare ad altri come Cataldi: penso sia anche dovuto al cambio di allenatore. Ora però da qui al 14 luglio mi aspetto un grande centrocampista per alzare la qualità della rosa, che dia ordine e gestisca la partita, aspetto che con Palladino è mancato. Sarà fondamentale dare a Pioli una squadra completa il prima possibile”.

“Non credo che la Fiorentina voglia Fagioli come regista, l’anno scorso c’era Cataldi a fare quel ruolo importantissimo, quest’anno servirebbe un altro regista più puro che permetta anche di dominare il gioco e di aumentare il livello di pressing. La Fiorentina può certamente fare bene quest’anno, ieri è venuto fuori che siamo uno dei club più sostenibili del calcio, se non li spendono loro i soldi… L’occasione per il salto di qualità e provare ad andare in Champions non è così lontano, ma non si devono sbagliare gli acquisti, e sono convinto che Pioli torni per questo”