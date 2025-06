Il giornalista e tifoso viola Massimo Sandrelli ha commentato al Pentasport di Radio Bruno il momento di mercato vissuto dalla Fiorentina, fra trattative avviate e idee future.

“Fazzini ha grandissime qualità, è un centrocampista completo, giovane e italiano, su di lui sono molto ottimista. Kean? La palla in mano ce l’ha lui, non la Fiorentina, se va via bisogna trovare un attaccante con la stessa vena realizzativa e io punterei su un giovane, piuttosto che profili alla Pinamonti, per intendersi. Ma va fatta una scelta attenta, perché Dzeko ha un gran fisico ma non reggerà 50 partite da titolare: serve da riferimento, sicuramente lo preferisco a Beltran che certamente non è un attaccante puro e fisicamente è ‘povero’. Servirà poi un regista come si deve, uno che faccia da barometro, una figura che manca dai tempi di Torreira. Credo comunque che Pradè stia lavorando su questo”.

“Bisogna che gli scout della Fiorentina siano attenti a trovare un giocatore che sia futuribile, non puoi prendere un bomber fatto e finito con uno stipendio che sposta gli equilibri, sennò spacchi lo spogliatoio. Per essere realisti, serve un giocatore che venga a giocarsi le sue carte e sperare che esploda, proprio come Kean”.