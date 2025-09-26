Galliani ricorda: "La benedizione di Berlusconi a Palladino all'arrivo a Monza una delle più convinte"
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
E' finita definitivamente l'era Fininvest a Monza, con la società italiana che ha ceduto l'80% delle quote del club brianzolo al fondo americano Beckett Layne Ventures.
Il saluto di Galliani
Saluta anche Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Monza che a La Gazzetta dello Sport ha raccontato anche l'arrivo sulla panchina dei brianzoli in prima squadra Raffaele Palladino, poi passato anche dalla Fiorentina.
Le sue parole su Palladino
“La regola della casa era: io sceglievo il candidato, poi pranzo o cena ad Arcore per la benedizione del presidente (Berlusconi ndr). Quella ad Allegri nel 2010 e a Palladino, tecnico della Primavera, nel 2022 sono state le benedizioni più convinte”.
💬 Commenti