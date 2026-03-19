Torneo di Viareggio, la FORMAZIONE UFFICIALE della Fiorentina contro la Pistoiese

Alle 14.30 la Fiorentina Under 18 scenderà in campo contro la Pistoiese per i quarti di finale del Torneo di Viareggio. Il tecnico viola Marco Capparella sceglie Dolfi tra i pali, davanti a lui una difesa a quattro composta da Colaciuri, Giusto, Melani e Boskovic. In mediana Cianciulli, completano il centrocampo Beldenti e Mataran con Bianchini pronto ad agire alle spalle delle due punte Pietropaolo e Ikenna.

FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (4-3-1-2): Dolfi, Colaciuri, Giusto, Melani, Boskovic, Cianciulli, Beldenti, Mataran, Bianchini, Pietropaolo, Ikenna. A disp.: Durante, Fattori, Morazzini, Clarizia, Angeloni, Pinzani, Corduneanu, Magalotti, Abrignani, Giannoni, Guidorizzi. All.: Marco Capparella.

PISTOIESE: Bini, Vas, Frediani, Firenzuoli, Spinicci, Cassisa, Lorenzi, Colzi, Palandri, Selvi, J. Vannacci. A disp.: Mazzotta, Paganelli, Gallucci, G. Vannacci, Palumbo, Di Sessa, Bruni, Fiorentini. All.: Riccardo Agostiniani.