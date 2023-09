Tanti volti nuovi, un attacco al limite della sterilità e una Fiorentina che non galoppa. Contro il Milan un'altra prestazione deludente

Alla fine è stato 1-1, ma se si fosse dovuto contare i punti come in un incontro di boxe, probabilmente avrebbero vinto i rossoneri. Meglio così, comunque, per la Fiorentina Primavera, che ancora alla quinta giornata continua a non galoppare. Anzi, non Galloppa proprio (perdonate il gioco di parole).

I cambi rispetto alla passata stagione sono stati innumerevoli, andando praticamente a rivoluzionare la squadra. A parte Martinelli, Biagetti, Vitolo e Vigiani, la maggior parte della rosa di Galloppa non faceva parte di quella di Aquilani. E tutti i limiti della Fiorentina Under 19 si rivelano in attacco.

Caprini mai veramente pericoloso contro il Milan, Rubino che sbaglia anche l'impossibile (pure un rigore) per ribadire in rete giusto un pallone a porta vuota… Padilla che entra in campo con la voglia di chi si alza il lunedì mattina e… l'unico è Guidobaldi che non cerca colpi da fenomeno ma predica nel deserto.

La classifica già piange, l'effetto Viola Park per ora non ha funzionato e la speranza è che questa squadra non si ritrovi in Primavera 2 nella prossima stagione. E per chi stesse pensando che questa sia un'esagerazione, è caldamente invitato a seguire - per intero - le gare della Primavera di Galloppa.