Dopo la corte anche della Fiorentina, ora Pereyra può finire addirittura in Serie B. Ricca offerta di Radrizzani all'argentino

Anche la Fiorentina aveva pensato a Roberto Pereyra, ex Udinese ora svincolato, per ampliare il reparto di centrocampo negli scorsi mesi. Alla fine la dirigenza viola ha però optato per il riscatto di Barak e l’acquisto di Sabiri, elementi a proprio agio dalla trequarti in su, rinunciando ad affondare il colpo per il classe ’91 con un passato anche a Juventus, Watford e River Plate.

Ora Pereyra s'è preso qualche giorno di tempo per prendere una decisione dopo l'importante proposta della Sampdoria. L’argentino ha ricevuto dalla società del neo presidente Radrizzani un'offerta triennale, vincolata però all'immediata promozione dei blucerchiati col secondo e il terzo anno di contratto che scattano solo se la Samp giocherà nel massimo campionato.

Per la stagione 2023/24 gli è stato garantito un ingaggio da un milione di euro netto, per le stagioni successive - con l'eventuale promozione - un cospicuo aumento di stipendio. Un’offerta ben articolata su cui Pereyra sta riflettendo seriamente, anche se per ora non prende una decisione. Questo perché il sudamericano vuole prima capire se dalla Serie A può arrivare qualcosa di più allettante. Per ora tanti interessamenti, ma nessuna offerta concreta o comunque all'altezza della proposta messa sul piatto della Sampdoria.