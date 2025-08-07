Il progetto di riqualificazione più avanzato in Italia: Firenze in pole position per Euro 2032. Milano e Napoli a forte rischio esclusione

Salvo sorprese, Firenze dovrebbe rientrare nella cinquina di città che ospiteranno, in Italia, i Campionati Europei del 2032.

“Il progetto di riqualificazione più avanzato”

Dell'argomento se n'è occupato in maniera approfondita nelle ultime ore il sito Calcioefinanza.it, scrivendo relativamente allo stadio Artemio Franchi che “tra i progetti di riqualificazione, si tratta di quello più avanti, considerando che i lavori sono già cominciati e anche gli ultimi nodi finanziari sembrano essere stati sciolti. Una ristrutturazione impattante (considerando che il Comune di Firenze nel progetto ha dovuto rispettare i paletti della Sovrintendenza sulla vecchia struttura) che porta il capoluogo toscano in pole per ospitare gli Europei 2032, anche se servono ancora alcuni step in termini di lavori per avere la certezza”.

Milano e Napoli out?

La situazione invece non si mette bene per Milano e Napoli che attualmente sarebbero a forte rischio esclusione. San Siro e il Diego Armando Maradona hanno bisogno di una forte ristrutturazione per poter rientrare nei requisiti richiesti dalla Uefa.