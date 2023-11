Repubblica: Padovani, la Fiorentina resta alla finestra

Pagina 7

La polemica sullo stadio campeggia nell'edizione di Firenze de La Repubblica con un articolo dal titolo: “Nardella sul Franchi: “Il governo non ha risposto alle richieste dell’Europa”. Sommario: ”Prevista per oggi la decisione del Tar sul ricorso contro il taglio dei soldi Padovani, la Fiorentina per ora sta alla finestra".

Pagina 13

Sulla squadra leggiamo: “Metamorfosi Italiano la bellezza può attendere". Ovvero: “Una squadra più concreta, meno attenta al possesso palla Contro il Bologna i segnali della svolta del tecnico”. In taglio basso: ”Sosta non per tutti partono in nove". In realtà sono diventati dieci da stamani, perché c'è da segnalare la convocazione di Biraghi.