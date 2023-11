Dove giocherà la Fiorentina il prossimo campionato? Empoli piazza i paletti e il club viola non vuol mettere soldi sul Padovani. E allora...

Dove giocherà la Fiorentina il prossimo campionato? In una giornata che potrebbe essere cruciale per le sorti del nuovo Franchi, La Repubblica decide di occuparsi di questo argomento in maniera approfondita.

Empoli off limits

A marzo la società viola dovrà comunicare alla Lega la sede per le partite casalinghe ma sarà una corsa contro il tempo. Empoli ha già fatto sapere che sarà impossibile giocare al Castellani. Le parole del sindaco Brenda Barnini sono state chiare: “E' un’ipotesi che abbiamo valutato in modo approfondito e non è sostenibile”.

Commisso non vuol mettere soldi sul Padovani

Commisso intanto aspetta comunicazioni dal Comune di Firenze sull’iter del Padovani, in particolare sui tempi e sui costi dell’opera. A gennaio la Fiorentina valuterà attentamente l’opzione con una premessa: il club viola, al momento, non ha intenzione di partecipare a nessun impegno economico per la creazione di altre tribune provvisorie per quello stadio.

Palazzo Vecchio si è impegnato a realizzare un impianto da 7mila posti, con il miglioramento della tribuna esistente e una nuova curva lato Costoli. Per raggiungere quota sedicimila posti, occorrerà trovare uno sponsor che finanzi tutta l’opera e che magari dia il nome allo stadio provvisorio.

Nodo licenza Uefa

Resterebbe comunque il nodo della licenza Uefa, pur con uno stadio da sedicimila posti, con Reggio Emilia in questo senso che potrebbe essere l'ipotesi più plausibile.