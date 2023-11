La giornata cruciale per le sorti del Franchi. I milioni in ballo per completare il progetto stadio

Giornata cruciale per i finanziamenti per rifare lo stadio Franchi. Quest'oggi il Tar del Lazio è chiamato a decidere nel merito del definanziamento del progetto.

I 55 milioni tolti

Il Comune di Firenze si è visto prima assegnare 55 milioni di euro (diventati 72 con la rivalutazione delle materie prime) e poi togliere questi fondi.

Secondo round al Tar

Si tratta del secondo round al Tar, dopo che il primo aveva visto Palazzo Vecchio vincere, con lo stesso Tar che aveva dato il proprio via libera agli atti negati dal governo, per capire a quali appigli normativi si era arrivati per emettere il decreto di definanziamento.

E se dovesse arrivare un no…

Se Firenze avrà ragione anche questa volta, saremmo davanti ad una vera e propria svolta. Ma se dovesse arrivare un niente di fatto in questo caso, il sindaco, Dario Nardella, sta studiando la possibilità di attingere da altre fonti, che siano mutui o finanziamenti per Euro 2032, senza dimenticare la strada dell'apertura ai privati tramite il project financing.