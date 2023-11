Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, intervistato da Radio Bruno Toscana ha parlato in maniera approfondita del rifacimento dello stadio Franchi e delle prossime tappe di questo ‘viaggio’: “Ricorso al Tar per lo stadio? Questa è una settimana importante, perché domani ci sarà a Roma l'udienza sul ricorso della decisione del governo di toglierci 55 milioni di euro. Decisione, per noi, illegittima”.

“Perché Venezia sì e Firenze no?”

Nardella ha aggiunto in merito: “Avremmo preferito evitare queste situazioni, abbiamo aspettato mesi, ma non è cambiato nulla. Non è successo ciò che è successo a Venezia. Perché a Venezia si e Firenze no? Tra le cose che abbiamo contestato è la segretazione della documentazione. A me risulta che non ci sia stata da parte del governo, una risposta, al chiarimento chiesto dall'Europa”.

Il futuro del Padovani

Sul Padovani: "Parto dall'area di Campi, che è stata inondata dall'acqua. Non aggiungo altro. Sul Padovani, non rischia di diventare una "cattedrale nel deserto". Prendiamo lo stadio Ridolfi, quanti giorni all'anno gli spalti sono pieni? Pochi. E quindi non dobbiamo avere uno stadio? Quello del rugby è uno stadio parametrato ad altri stadi esistenti in Italia. Noi abbiamo fatto grandi passi avanti in questo sport. Siamo in Serie A e solo a Firenze ci sono critiche perché c'è un impianto sportivo. La Federazione di Rugby era felice di ciò, basta usare il campo da calcio. Giocherà la Fiorentina? Decideranno loro, noi daremo il massimo supporto".

“Credete che mi spaventino 50 milioni?”

E infine: “Non commento le ipotesi, io sono abituato a fare le cose. Tutti parlano e tutti tifano contro. Io, zitto e buono vado avanti. Credete che mi spaventino 50 milioni? No, vado avanti con i fatti. Intanto abbiamo pubblicato la gara. I 130 milioni di euro? Sono per il Franchi, non per altre cose. Io non abbondonerò mai lo stadio. Se fosse stato possibile demolirlo, la Fiorentina avrebbe costruito uno stadio nuovo. Copertura? Il progetto prevede tutto, anche quella. La gara di appalto copre tutto e quindi non servono nuove gare. Lo stadio sarà finito e tutto coperto”.