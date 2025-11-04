A Radio Bruno ha parlato il giornalista della Rai Enzo Baldini, da sempre vicino alle vicende della Fiorentina, che si è espresso con enorme preoccupazione sulla squadra viola e sulle sue sorti nell'attuale stagione calcistica.

‘Una nave senza remi in mezzo all’oceano'

“La Fiorentina è in caduta libera, è la principale candidata a retrocedere in Serie B. Nel calcio ci sono poche semplici regole: un presidente, un direttore generale, un allenatore: la Fiorentina non ha niente di tutto questo, è una nave in mezzo all'oceano senza remi. Sono saltati tutti gli schemi e dobbiamo solo sperare che chi siederà in panchina riesca a portare in salvo la nave".

‘A Pioli è stato perdonato tutto’

"A Firenze è stato perdonato tutto a Pioli, che ha fatto danni devastanti e ci ha lasciato in questa situazione, pur dopo il credito guadagnato in seguito a quanto accaduto anni fa con la vicenda Astori. Perchè i tifosi viola hanno aspettato così tanto a contestare Pioli, comportandosi diversamente con Italiano e Palladino, che hanno ottenuto tutt'altri risultati?”.