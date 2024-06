Corriere dello Sport-Stadio: Tante facce nuove, la squadra cambia volto

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, troviamo il titolone: "Qua la firma". Ovvero: "Fiorentina a Palladino: il nodo Nico e sei acquisti". Sommario: "Il club di Commisso può annunciare in giornata l'arrivo del nuovo tecnico. Servono un difensore, un mediano, un regista, due ali e un centravanti".

Pagina 16

Il tema del nuovo allenatore viene ripreso all'interno: "Palladino in dirittura poi tante facce nuove". Sottotitolo: "Tra fine dei prestiti e contratti in scadenza, la squadra cambia volto Sei acquisti adatti al nuovo corso, anche Gonzalez è in discussione". In taglio basso: "Orsato saluta, Belotti decide, i tifosi viola pungono".

Pagina 17

Ci sono le dichiarazioni di Pradè: "Ci scusiamo La Fiorentina è ambiziosa". E ancora: "Abbracciamo i tifosi, a uno a uno, dispiace aver perso ad Atene. Ora dobbiamo muoverci".