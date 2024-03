Su La Nazione, il giorno dopo il pareggio della Fiorentina contro il Torino fuori casa, si legge il commento alla sfida di Benedetto Ferrara, giornalista fiorentino. Questa la sua opinione sulla gara: "Un’occasione buttata via. Non che sia automatico segnare un gol a una squadra ruvida in inferiorità numerica. Certo però che la sensazione è quella, perché la Fiorentina con l’uomo in più non è stata capace di costruire gioco sulle fasce, in particolare sulla sinistra, dove da sempre c’è un vuoto pneumatico permanente. Aspettiamo però a dire che la bella vittoria con la Lazio non ha un sequel. Due storie completamente diverse e difficili da comparare. La Fiorentina ha deluso, questo è sicuro, ma la squadra di “Valium” Juric sicuramente è capace di esaltarsi in situazioni di questo tipo.

Dispiace che un arbitro non all’altezza abbia rovinato la partita: il var lo salva sul fallo di Zapata su Milenkovic, l’espulsione di Ricci è surreale, meno lo sarebbe stata per la sua gomitata rifilata pochi minuti prima. Da lì in poi poco o nulla, come detto. Un colpo di testa di Bonaventura (il migliore) l’unica occasione. In sintesi: il gioco infilato in un imbuto rende tutto facile a Buongiorno. Partita povera. Fiorentina anche"