In queste ore atteso l'ok di un difensore viola per il passaggio in Serie B
Potrebbe essere triplice l'affare tra Fiorentina e Sampdoria in questo mercato invernale. Le sue società hanno già chiuso per il passaggio in blucerchiato di Martinelli, e anche Kouamé potrebbe passare al club ligure.
Ok in arrivo?
Come riportato da Il Secolo XIX, in giornata è atteso anche il sì alla Samp di Mattia Viti, difensore viola in prestito però dal Nizza. Il difensore ci sta un po' pensando, così come anche la società francese.
Il Nizza nell'estate 2022 lo aveva pagato 14 milioni per lui all'Empoli e preferirebbe prestarlo a una società di Serie A per fargli proseguire il percorso di crescita.
