De Rossi: "Noi lottiamo come una vera famiglia. Ora dobbiamo allontanarci il più possibile dalla zona retrocessione"

Mentre la Fiorentina non riesce a risalire nemmeno col cambio allenatore, c'è qualcuno che ci sta quantomeno provando. Daniele De Rossi, subentrato a Vieira sulla panchina del Genoa, sta facendo uscire il Grifone dalle acque torbide in cui sta annegando la Viola.

“C'è ancora tanto da fare”

L'ex colonna della Roma ha parlato nel post partita di Udinese-Genoa: “Ho visto una squadra, delle trame interessanti, abbiamo giocato e palleggiato, ma dobbiamo migliorare ancora tanto”.

“Come una famiglia”

“Abbiamo lottato come una vera famiglia e questo non è mai scontato. Ora dobbiamo allontanarci il più possibile dalla zona retrocessione - ha aggiunto - ma dobbiamo indossare l'elmetto perché adesso affronteremo squadre molto più forti di noi”.

"Sono contento di come sono entrati i ragazzi a partita in corso. E Norton-Cuffy diventerà fortissimo, sta crescendo e ascoltando i consigli di tutto lo staff", ha chiuso il tecnico genoano.