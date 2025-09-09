Mentre Kean si esalta con l'Italia, gli altri viola in Nazionale rimangono tutti esclusi

Non solo Moise Kean. Degli otto nazionali della Fiorentina, altri tre erano impegnati nella serata di qualificazioni Mondiali ieri sera.

Pongracic stavolta resta in panchina

Si tratta di Marin Pongracic, Simon Sohm e Tariq Lamptey, tutti rimasti in panchina nelle sfide delle rispettive Nazionali. Per Pongracic, titolare nella vittoria di venerdì scorso della sua Croazia contro le Isole Faroe, esclusione del Ct Dalic per il match in programma contro il Montenegro.

Sohm e Lamptey a secco

Panchina anche per Sohm, come era già successo nella sfida precedente. Intanto, la sua Svizzera ha racimolato un altro successo battendo la Slovenia. Lamptey, infine, è rimasto fuori dalla sfida del suo Ghana contro il Mali. L'ex Brighton non è mai sceso in campo in questa sosta per le Nazionali.