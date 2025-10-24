Il Pisa mette paura al Milan con gli ex viola Cuadrado e Nzola e supera momentaneamente la Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Si è appena concluso il primo anticipo dell'ottava giornata di Serie A tra Milan e Pisa.
La cronaca della gara
Il Milan apre le danze subito ad inizio primo tempo con Leao al 7. Il Pisa regge l'urto delle ondate rossonere, e al 60' trova il pareggio con l'ex giocatore della Fiorentina Cuadrado dopo fallo commesso da De Winter. All'86' arriva il gol del momentaneo vantaggio nerrazzurri di Nzola che con il sinistro gela Maignan e tutto il Meazza. Ma in pieno recupero Athekame sugli sviluppi di calcio d'angolo sigla il 2-2 finale.
Come cambia la classifica
Con questa vittoria il Milan primo in classifica va quota 17, mentre il Pisa supera momentaneamente la Fiorentina andando a 4 punti.
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Milan 17, Napoli 15, Roma 15, Inter 15, Bologna 13, Juventus 12, Como 12, Atalanta 11, Sassuolo 10, Cremonese 10, Udinese 9, Torino 8, Cagliari 8, Lazio 8, Lecce 6, Parma 6, Verona 4, Pisa 4, Fiorentina, Genoa 3.