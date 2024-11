La probabile formazione della Fiorentina: Cataldi torma in mezzo, Adli a fare coppia con lui. Palladino si affida ai pezzi pregiati

La Fiorentina torna di scena in Serie A a Como, dove ad aspettarla c'è la squadra di Fabregas. Dopo la sosta, Palladino vuole continuare da dove la squadra viola aveva lasciato e per farlo si affida ai suoi pezzi pregiati. In porta De Gea, difesa a quattro omologata con Dodo, Comuzzo. Ranieri e Gosens. A centrocampo torna Cataldi dopo l'infortunio insieme ad Adli. Bove scala sulla trequarti e insieme a lui ci sono Beltran e Colpani. Davanti Kean.

La probabile formazione della Fiorentina (4-2-3-1): De Gea, Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens, Adli, Cataldi, Bove, Beltran, Cataldi, Kean