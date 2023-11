Prima di Milan-Fiorentina è intervenuto sul tema del restyling dello stadio ‘Franchi’ il dg della Fiorentina Joe Barone a Sky Sport: “Non mi preoccupa la situazione. Abbiamo sempre programmato per far crescere la Fiorentina e la società. Abbiamo bisogno delle certezze e sapere dove la Fiorentina andrà a giocare il prossimo campionato. Fortunatamente e ringrazio il sindaco di Firenze, Dario Nardella per tutto questo, c'è un progetto esecutivo con dei soldi già destinati”.

E aggiunge: “La Fiorentina chiede di sedersi al tavolo con il Governo, con il ministro Abodi e con il Comune di Firenze per portare avanti un discorso serio e veloce con dettagli determinanti. Questo è il messaggio che diamo a tutti”.