Bianco si gode l'esperienza greca: spunta un'intervista andata virale in patria, dove elenca le sue doti... culinarie

In questi giorni, quasi a distanza di due settimane, è tornata virale sui social un'intervista fatta ad Alessandro Bianco, centrocampista della Fiorentina in prestito al PAOK Salonicco, dove si sta conquistando la fiducia del mister e l'affetto dei tifosi.

Dal calcio… alla cucina

Nello specifico, si parla di una clip dove l'intervistatrice, dopo la partita, chiede a Bianco delle sue doti… culinarie. La questione poi si sposta leggermente sul lato sportivo, menzionando il gol segnato, valevole per il 5-0 rifilato al Panserraikos, suo primo centro stagionale - seguito poi a ruota dalla rete contro gli Young Boys, in Europa League -, votato peraltro come miglior gol della giornata nel campionato greco.

L'intervista

Nel video, l'intervistatrice e Bianco si scambiano queste battute con l'aiuto dell'interprete: “Se faccio una buona carbonara? Certo, sono un buon cuoco, ma cucino solo per una, due persone al massimo. Non l'ho ancora fatta ai miei compagni… Se il mio gol fosse un cibo italiano, cosa sarebbe? Linguine al pomodoro”.