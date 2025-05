Durante un collegamento con Radio Bruno, l'ex difensore viola Alberto Malusci ha espresso varie perplessità sull'operato della dirigenza viola, ma non solo.

‘Annata deludente, sul piano del gioco e dei risultati. Pradè-Palladino…’

“Nessuno ha mai difeso Palladino, non l’ha scelto Pradè ma l’ha voluto Barone a quanto mi risulta. Non puoi stuzzicare l’allenatore dopo due giornate di campionato, nelle difficoltà va sostenuto e questo non è mai stato fatto. L’annata è stata deludente, sotto l’aspetto del gioco non ci siamo, sui risultati si può gioire a fasi alterne, ma se poi non si raggiungono gli obiettivi…Se Pradè e Palladino non vanno d’accordo come si può parlare di ambizione? Si parte già col piede sbagliato per l'anno successivo”.

‘Ora serve creare un bel progetto che convinca i migliori a restare senza Europa'

“La Conference ha permesso di fare esperienza in Europa ma ora stancato tutti, ora serve progettare il futuro coi calciatori più bravi e che sono disposti a crederci anche senza Europa e deve essere un progetto bello, per puntare alla Champions facendo solo il campionato. L’ambiente Fiorentina va conosciuto, è importante. Questo non significa dar ragione a chi contesta, ma serve avere al proprio interno chi conosce e capisce la piazza. Serve più fiorentinità all'interno della società".