La corsa alla porta della Fiorentina secondo l'ex viola Giovanni Galli, che a Sport Week ha parlato così di De Gea:

"La carriera di De Gea parla per lui: è stato dodici stagioni al Man Utd , ha vinto tantissimo e guadagnato in proporzione ma è fermo da un anno. Mi chiedo il perché, visto che non era infortunato. Da giovane era un portiere eccezionale, poi ha avuto la sfortuna di imbattersi nella scuola inglese, che per quelli nel suo ruolo non esiste. Questo ha frenato la sua crescita, impedendogli di dare ciò che avrebbe potuto. Un altro spagnolo, Kepa, pagato 50 milioni dal Chelsea ha fallito in Premier: evidentemente ci sono campionati più o meno adatti a giocare di una certe estrazione calcistica.

De Gea arriva in Italia tardi: fosse stato preso a 24-25 anni per lui sarebbe stato diverso. Quando i portieri sbarcano da noi che sono ancora giovani, migliorano, si completano. Szczesny arrivò alla Roma che faceva ridere ed è diventato quello che tutti conosciamo. Alisson lo stesso. Non so adesso quanto potrà crescere De Gea.

Ultima partita con lo United tanto tempo fa? Questo non è un problema. Fisicamente è integro: alto, magro, non ha problemi di peso. Ecco, nel suo caso il lavoro in Italia potrà allungargli la carriera fino a quarant’anni.

Terracciano insidioso? Con il lavoro, la serietà e la professionalità. Evidentemente Palladino aveva bisogno di un portiere con altre caratteristiche, più bravo coi piedi. Ma io resto convinto che sia più importante saper parare".