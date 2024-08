L'Ajax non lo manda certo in prestito Sutalo: serve un assalto con i soldi alla Fiorentina. Arthur, l'identikit NON indicato da Palladino

Se sul nome importante vorrà andare, Josip Sutalo sarebbe uno di questi, alla Fiorentina servirà un esborso altrettanto importante. La Gazzetta dello Sport torna a parlare del centrale croato, inseguito l'anno scorso quando era ancora alla Dinamo Zagabria e poi lasciato classicamente scivolare via, preferendo il più economico Mina. Di soluzioni in prestito l'Ajax non ne vuole sentir parlare e per questo la Fiorentina ha bisogno di fare cassa con Gonzalez.

A centrocampo invece una certezza: Palladino ha indicato come esigenza quella di un profilo piuttosto dinamico e muscolare, tutto quanto NON fa pensare insomma ad Arthur, che si sta offrendo ma che ad oggi sarebbe solamente strategia economica, non certo esigenza tecnica.