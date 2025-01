Tutto fatto per Folorunsho alla Fiorentina: ecco i dettagli definitivi dell'operazione con il Napoli e la data delle visite mediche

Come riporta Sky Sport, è tutto fatto per il passaggio di Michael Folorunsho alla Fiorentina. L'accordo con il Napoli è stato trovato sulla base del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro.

Ci si aspettava di vedere il giocatore a Firenze entro giovedì per le visite mediche, ma servirà aspettare qualcosa in più per il suo arrivo in Toscana. Test medici fissati per venerdì mattina.