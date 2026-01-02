Solomon in arrivo: ecco i dettagli e le cifre dell'affare (e del suo contratto)

La rivoluione della rosa sembra essere già iniziata in casa Fiorentina. Oggi, primo giorno di calciomercato, atterrerà a Firenze il primo acquisto della sessione invernale viola che si preannuncia scoppiettante e con non poche sorprese. Solomon rinforzerà il reparto offensivo e, soprattutto, colmerà quella grave mancanza sugli esterni d'attacco.

Arrivo a Firenze

Fra la Fiorentina e il Tottenham l'accordo è già praticamente definitio. Già oggi Solomon saluterà il Villarreal, squadra a cui a settembre era stato girato in prestito dal Tottenham, per volare a Firenze: alle 11:30 circa atterrerà a Peretola con un volo privato.

Le cifre deell'affare

Secondo il Corriere dello Sport il giocatore arriverà a Firenze in prestito con opzione di acquisto fissata a 10 milioni di euro. In caso di riscatto si attiverà un contratto valido fino al 2030. E uno stipendio da quasi 2 milioni netti a stagione (la metà fino a giugno).